Rischia di annegare nella piscina del residence: bambino di due anni in ospedale

Momenti drammatici nel pomeriggio di oggi in un residence a Saline di Volterra dove un bambino di due anni, straniero, ha rischiato di annegare nella piscina della struttura ricettiva. Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso con un principio di annegamento. Il piccolo si trova in rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Saline e i Carabinieri. Da chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

(foto d'archivio)