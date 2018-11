Bambino di due anni vola dal terrazzo: denunciato il padre

Poteva davvero finire in tragedia l'episodio che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 18 novembre, in zona stazione a Pisa. Un bambino di due anni è infatti caduto dal terrazzo della sua abitazione facendo un volo di circa tre metri. In quel momento in casa c'erano il padre e il fratellino di 4 anni.

Il genitore si sarebbe addormentato e il figlio minore, approfittando della mancata sorveglianza del papà, si è lanciato dal terrazzo precipitando al suolo. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme e a chiamare il 118 per la corsa all'ospedale Cisanello. Il bambino fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia: il padre è stato denunciato per abbandono di minore.