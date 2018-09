Bimbo di due anni e cane rimangono chiusi nel minivan: liberati dalla Polstrada

Una disavventura che si è conclusa fortunatamente senza conseguenze per una famiglia della Repubblica Ceca in vacanza in questi giorni sul litorale pisano. Nella giornata di ieri, 5 settembre, dopo aver parcheggiato il loro minivan sugli stalli blu, in una strada appena fuori dalla superstrada, nei pressi di Pisa, sono scesi dal mezzo per andare a pagare la sosta, quando improvvisamente gli sportelli si sono chiusi lasciando bloccati all'interno, sotto il sole, il figlio di due anni e il cane.

I due coniugi subito allarmati hanno cercato inutilmente di riaprire le portiere, poi per fortuna sono riusciti, sbracciandosi, a richiamare l'attenzione di una pattuglia della Polizia Stradale che transitava nella zona. I poliziotti, con l'impiego del martelletto in dotazione, sono riusciti a sfondare i il vetro per liberare il bambino e il cane, che non si sono resi conto dell'accaduto visto che la loro permanenza chiusi a bordo del veicolo è durata pochissimi minuti.