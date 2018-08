Bambino tedesco si perde in Piazza dei Cavalieri: trovato dalla Polizia

E' durata poco, per fortuna, la preoccupazione a Pisa per la scomparsa di un bambino tedesco di sei anni, avvenuta ieri pomeriggio 20 agosto. Il piccolo era stato perso di vista in Piazza dei Cavalieri. A rintracciare il bambino sono state le volanti della Polizia, dopo circa un quarto d'ora di ricerche.

La Sala Operativa 113 aveva diramato la nota con le descrizioni somatiche e le indicazioni sugli abiti indossati. Il piccolo era arrivato in Borgo Stretto: è stato trovato spaesato ed impaurito, ma in buona salute. I genitori sono stati subito contattati, mentre gli agenti tranquillizzavano il bambino offrendogli ristoro in un bar cittadino. Tutto si è così risolto solo con un grande spavento.