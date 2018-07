Bancarelle, Confcommercio lancia la Commissione Duomo: "Obiettivo il rientro in piazza"

E' stata costituita la Commissione Duomo Confcommercio Pisa, un nuovo organismo interno all'associazione che intende raccogliere e rappresentare le istanze di tutti gli operatori del Duomo.

Il presidente è Roberto Tarabusi, classe 1960, pisano doc, dal lontano 1984 lavora in una bancarella. Le sue prime parole: "Posso garantire che ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati: restituire dignità al nostro lavoro e ottenere quello che ad oggi legittimamente ci spetta, il rientro in piazza Duomo".

"Lavoreremo con la massima trasparenza - ha proseguito Tarabusi - rappresentando gli interessi dei colleghi in tutte le sedi istituzionali, senza sotterfugi o espedienti di sorta, cercando di coinvolgere in un progetto inclusivo tutti e dico tutti gli operatori, nessuno escluso. Noi siamo a loro disposizione, possono contare su di noi".

Tarabusi guiderà la Commissione composta da Manuela Staderini, Simona Stefani, Angela Antonucci, Melissa Mattii, Mazzaccaro Ida, Vannozzi Andrea, Di Prete Claudia, Gabriella Dolfi. Positivo il commento del direttore Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "La costituzione della Commissione Duomo è una svolta molto importante, dopo anni in cui ai fiumi di parole sono seguiti pochi, pochissimi fatti. Una novità anche nel metodo della rappresentanza, in netta discontinuità rispetto al passato, che avviene in un momento cruciale per il destino di questi operatori, da troppo tempo abbandonati in questa sorta limbo inaccettabile che è piazza Manin".

Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio saluta con favore la costituzione della nuova Commissione: "Lo scenario è completamente cambiato. Questa commissione è una grande opportunità per tutti gli operatori del Duomo. Il mio personale auspicio è che ne sappiano approfittare fino in fondo".