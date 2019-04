Bancarelle del Duomo, incontro a Roma: "Il Ministero vuole piazza e aree di rispetto libere"

Sono stati ricevuti ieri 3 aprile a Roma, dal Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dott.ssa Annalisa Bottoni, i promotori della raccolta firme 'Mai più bancarelle in Piazza dei Miracoli', iniziativa che fra Change.org e sigle cartacee ha superato le 2.600 adesioni.

Valeria Caldelli, Pierluigi D'Amico e Silvia Silvestri hanno riportato il caso alla professionista, ricordando ad esempio le previsioni a sostegno dell'impossibilità di rientro dei banchi in piazza: "Abbiamo richiamato il protocollo d'Intesa tra Ministero, Regione e Comune del 28/09/2015 e il successivo Documento finale del Comitato Interministeriale per il Decoro del 19/02/2018, documento che non prevede bancarelle né in piazza Duomo, né dietro il muro dell'Ospedale, né in Piazza Manin, né in Piazza dell’Arcivescovado, né in via Cardinale Maffi". Inoltre "abbiamo evidenziato - scrivono i promotori - l'esistenza di una soluzione che salvaguardi insieme il decoro dell’area monumentale e le attività commerciali: il Parcheggio di bus turistici di Via Pietrasantina, dove nel 2017 sono arrivati 43272 bus, con un numero di turisti sicuramente superiore a due milioni. Oltre tutto il Comune ha già speso 200mila euro per attrezzare l’area allo scopo".

Il risultato dell'incontro è stato che "il Capo della Segreteria Tecnica ha manifestato la grande attenzione con cui il MiBAC segue la vicenda e ha ribadito l’orientamento del Ministero già manifestato dal Ministro Bonisoli nel corso della sua visita a Pisa: 'Mai più bancarelle sotto la Torre, La piazza dei Miracoli è bella così com’è ora'. Affermata anche la volontà di liberare dall'attuale mercato di bancarelle tutte le aree di rispetto intorno alla piazza dei Miracoli".