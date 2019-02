Bancarelle in Duomo, Puschi: "Gli ambulanti vogliono discutere dell'ipotesi temporanea"

E’ (ancora) scontro sull'ipotesi di rientro parziale in Piazza dei Miracoli, lanciata dal sindaco Conti e dall'onorevole Ziello in una scorsa assemblea fra amministrazione ed esercenti. Michele Puschi, iscritto Fiva Confcommercio, contesta la posizioni di chiusura da parte del presidente del sindacato Fiva Franco Palermo e del presidente della commissione Confcommercio Roberto Tarabusi, con quest'ultimo che lo aveva attaccato per le critiche espresse nei confronti di Palermo.

"Tarabusi si domanda chi rappresento - dice Puschi - sono un operatore storico, membro della commissione di mercato del Duomo, l'unica riconosciuta e istituzionale nella quale sono stato eletto all'unanimità, e del direttivo del Consorzio Pisa dei Miracoli che rappresenta quasi 50 attività. Sono un iscritto a Confcommercio che vive tutti i giorni le difficoltà di piazza Manin insieme ai colleghi, cosa che non si può dire di Franco Palermo. La chiusura sulla proposta Conti-Ziello non rappresenta il pensiero degli ambulanti associati Confcommercio di piazza Manin, che per altro come già accaduto in passato non sono stati interpellati sulla questione, associati favorevoli a discutere questo progetto nella loro quasi totalità. Lo stesso Tarabusi, al termine dell'assemblea di lunedì a cui aveva partecipato insieme a Palermo, in privato si era detto favorevole per poi cambiare idea con un comunicato".

La conclusione di Puschi: "Secondo noi, e posso fare i nomi di chi è d'accordo con questa posizione, l'apertura del sindaco Conti e dell'onorevole Ziello deve essere colta in maniera positiva e sostenuta. Siamo quindi pronti, come operatori, a dare il nostro contributo nelle sedi opportune per il progetto di rientro parziale in piazza dei Miracoli. Progetto che segna una netta discontinuità con le posizioni della precedente amministrazione".