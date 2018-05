Bancarelle in Piazza Duomo, 'Striscia la Notizia' a Pisa: "Sul caso deciderà il nuovo sindaco"

'Striscia la Notizia' è tornata a Pisa sulla questione abusivismo commerciale in Piazza dei Miracoli. Lo ha fatto con la puntata di ieri sera, 9 maggio, con l'inviata Chiara Squaglia che ha intervistato anche i bancarellai, sistemati da ormai più di 4 anni in Piazza Manin, a seguito dello spostamento per il restauro del Museo delle Sinopie.

"L'obiettivo di Striscia - ha spiegato il rappresentate dei commercianti Michele Puschi - era quello di mettere in luce quello che succede con i venditori abusivi, è un'attività di denuncia che fanno a livello nazionale. Noi abbiamo portato la testimonianza delle nostre difficoltà". Nel servizio Striscia mostra la costante presenza degli ambulanti in piazza con in braccio la loro merce, le loro fughe al passaggio degli agenti di Polizia Municipale ed il seguente ritorno alla loro attività.

"E' una situazione nota che raccontiamo da tempo - ha continuato Puschi - purtroppo non abbiamo sostanziali novità. Si è parlato negli ultimi tempi di una soluzione ancora provvisoria, con lo spostamento di tutti gli esercenti, con banchi più piccoli, in Largo Cocco Griffi. Doveva essere inserita nel Piano del Commercio. La previsione è saltata in Commissione per l'opposizione di associazioni e consiglieri di minoranza. Il nostro obiettivo resta quello di tornare nella piazza".

Sul tema è stato intervistato l'assessore Andrea Ferrante, che ha ribadito l'esistenza di "vincoli applicati dal Ministero che impediscono l'attività di ambulantato nella piazza", rimandando poi a dopo l'estate per "possibili novità positive". "In realtà il decreto Franceschini - ha detto Puschi - non vieta il ritorno in piazza, è il sindaco che decide se applicarlo o meno. Continuiamo a chiedere di metterci al tavolo per trovare una soluzione. In sostanza il Comune non ci ha più comunicato niente. L'unica novità di fatto è che dovrà decidere cosa fare la nuova giunta ed il nuovo sindaco".