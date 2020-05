Forcoli, fanno esplodere il bancomat: bottino da 40mila euro

Un colpo che ha fruttato ai malviventi un bottino di 40/50 mila euro. E' accaduto nella notte del Primo maggio alla Banca di Pisa e Fornacette di Forcoli dove ignoti, almeno tre a volto coperto, hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale fuggendo poi a bordo di un'auto. Il boato ha svegliato i cittadini: nessuno di loro avrebbe però fornito elementi utili alle indagini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Miniato. La stessa banca nei mesi scorsi era stata oggetto di un raid analogo, con i malviventi che anche in quel caso avevano utilizzato dell'esplosivo per far saltare il sportello bancomat.