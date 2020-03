Fanno esplodere il bancomat alle poste a San Miniato: bottino ingente

Decine di migliaia di euro sono stati trafugati nella notte fra venerdi e sabato in via Goldoni a San Miniato Basso, ai danni del bancomat dell'ufficio postale. Un assalto fotocopia rispetto ai recenti casi nel pisano, da quello a Capannoli a fine dicembre per arrivare agli ultimi due episodi di Casciana Terme e Pontedera di gennaio. Ad agire, dalle immagini di sorveglianza al vaglio dei Carabinieri, sarebbero ancora stati almeno in tre.

L'azione è stata come di consueto rapida, con i malviventi che a volto coperto hanno piazzato l'esplosivo nelle cavità della cassa per poi farlo saltare, creando così l'apertura per rubare i contanti. E' la cosiddetta tecnica 'della marmotta'. L'ufficio postale rimarrà chiuso fino al completamento dei lavori di ripristino.