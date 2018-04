Operazione 'Indipendenza 2', sgominata rete di spacciatori: pusher individuati anche a Pisa

Individuati spacciatori anche nella città della Torre nell'ambito dell'operazione 'Indipendenza 2 – Livorno città sicura', coordinata dalla Procura di Livorno e volta a sgominare una gang di spacciatori, composta da 14 persone. L'operazione ha visto coinvolte le Squadre Mobili di Livorno, Pisa, Pistoia con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

Ieri mattina, 20 aprile, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Pisa hanno rinvenuto sostanza stupefacente all’interno di una delle abitazioni perquisite, sottoponendo all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria un cittadino tunisino.

Nel corso di una seconda perquisizione presso l’abitazione di un altro cittadino tunisino, noto alle forze dell’ordine e già in regime di arresti domiciliari per spaccio di droga, l'uomo è stato trovato in compagnia di due pregiudicati, uno di essi, suo connazionale, destinatario di ordine di carcerazione per reati inerenti gli stupefacenti ed associato quindi al carcere Don Bosco.