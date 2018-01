Turismo: Bandiera Arancione per Casciana Terme-Lari e Peccioli

Il territorio della provincia di Pisa sempre più votato al turismo, con il rinnovo del riconoscimento a Genova ieri 22 gennaio della Bandiera Arancione del Touring Club per Casciana Terme-Lari e Peccioli, così come è stato per Volterra. Il contesto è quello del riconoscimento del marchio turistico-ambientale rivolto ai piccoli Comuni italiani di eccellenza, una cerimonia speciale quella del 2018 perché si festeggia anche l'anniversario di fondazione dell'iniziativa vent'anni fa.

A ritirare il riconoscimento per Casciana Terme-Lari, il sindaco Mirko Terreni e l'assessore al turismo Paolo Coppini, e per Peccioli, il sindaco Renzo Macelloni. Il marchio in questi venti anni è stato conferito o confermato soltanto all'8% delle realtà territoriali che hanno presentato la loro candidatura, con l'obiettivo di premiare, incentivare e promuovere in Italia uno sviluppo turistico sostenibile. E infatti i Comuni 'candidati' sono stati oggetto di accurate analisi e verifiche finalizzate a riscontare nei vari territori la sussistenza di un'identità culturale, artistica e architettonica consolidata, la presenza di un sistema di offerta turistica e di accoglienza ben organizzato e di attività di sviluppo sostenibile.

Il riconoscimento, che ha una validità di tre anni, vuole essere quindi per il turista garanzia di qualità e autenticità, caratteristiche sempre più ricercate tra le mete di destinazione scelte dai visitatori, e che per Casciana Terme-Lari va a confermare il lavoro svolto fino ad oggi. "Grazie a questa riconferma - ha commentato a caldo il sindaco Mirko Terreni - potremo continuare a cogliere l'importante ventaglio di opportunità che Touring Club riserva ai Comuni Bandiera Arancione. Un risultato che avvalora gli sforzi e gli obiettivi che in termini di valorizzazione turistica ci siamo posti come amministrazione fin dal nostro insediamento e che abbiamo potuto realmente conseguire e mantenere grazie alla sinergia creata con gli operatori turistici del territorio, con cui siamo riusciti a realizzare vetrine importanti per dare visibilità e promuovere Casciana Terme-Lari. Questo riconoscimento ci sprona a migliorare ulteriormente, convincendoci della necessità di realizzare fino in fondo gli obiettivi che ci siamo posti con il Piano del Turismo, che vanno nella giusta direzione per valorizzare la destinazione e le sue eccellenze: dalle Terme al Castello dei Vicari, dal design all’enogastronomia, dalla cultura alle nostre bellezze paesaggistiche. Oggi torniamo a casa con questo importante marchio, pronti a cominciare da domani a coglierne a pieno tutte le nuove e ulteriori opportunità di promozione per Casciana Terme-Lari".