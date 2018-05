Giornata internazionale contro omofobia: bandiera rainbow su Ponte di Mezzo

E' stata issata su Ponte di Mezzo la Bandiera arcobaleno. Oggi, 17 maggio, infatti ricorre in Italia e in numerosi Paesi del mondo la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Una giornata nata per ricordare il 17 maggio del 1990, quando l’omosessualità venne esclusa definitivamente dall’elenco delle malattie mentali dell’organizzazione mondiale della sanità e voluta dall’Unione Europea per condannare le discriminazioni. Una data significativa anche per le Istituzioni partner della RE.A.DY, la rete di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Organismi di Parità che lavora, dal 2006, per promuovere politiche locali di parità per le persone omosessuali, bisessuali, trans gender e di cui fa parte anche il Comune di Pisa.

Proprio in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia l’amministrazione pisana in collaborazione con Agedo Toscana Arcygay Pisa, Arci Lesbica Pisa, Famiglie Arcobaleno, Libreria tra le righe e Rete RE.A.DY ha deciso di issare sul Ponte di Mezzo la bandiera rainbow.

Contestualmente è stata presentata la mostra digitale 'Famiglie. Tutti i colori delle famiglie in Italia' prodotta da tutti i partner della RE.A.DY che hanno realizzato, ciascuno dal proprio territorio, una propria 'cartolina' sul tema delle famiglie arcobaleno.

Nel pomeriggio i volontari Arcigay hanno distribuito materiale informativo sulla giornata nelle strade del centro cittadino.