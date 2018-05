Litorale: sventola ancora la Bandiera Blu

Per il dodicesimo anno consecutivo Marina, Tirrenia e Calambrone si aggiudicano la Bandiera Blu, il riconoscimento che ogni anno viene conferito ai litorali balneari meglio attrezzati e con acque pulite. Il 'premio' viene assegnato dalla Ong danese Fee (dall'inglese Foundation for Environmental Education - Fondazione per l'educazione ambientale) in base a 32 criteri che vanno dalla qualità del mare alla gestione sostenibile del territorio, passando per la valorizzazione delle aree naturalistiche, la presenza di impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la vivibilità durante il periodo estivo, la pulizia delle spiagge e così via.

La nostra Regione ha ottenuto 19 Bandiere Blu, con altrettante località costiere premiate, ed in Italia è seconda solo alla Liguria che ne ha ottenute 27. Istituito nel 1987 (Anno europeo dell’Ambiente) la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale,che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'Onu: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche verso un processo di sostenibilità ambientale.