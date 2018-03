Giornata internazionale della donna: la bandiera rosa sventola su Ponte di Mezzo

Nella Giornata Internazionale della Donna torna a sventolare sul Ponte di Mezzo la bandiera rosa. La cerimonia, a cura di Comune di Pisa, Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità e Casa della Donna, si è svolta questa mattina, 8 marzo, alla presenza delle autorità cittadine con l’assessore Marilù Chiofalo, il presidente del Consiglio Comunale Ranieri Del Torto e le rappresentanti della Casa della Donna.

“Nell’anno di Me too e della consapevolezza sull’importanza delle Pari Opportunità per costruire comunità più intelligenti nel risolvere i problemi - ha dichiarato l’assessore Marilù Chiofalo - siamo soddisfatte della tanta strada fatta e consapevoli della tanta strada ancora da fare. Secondo studi diffusi da Ladynomix una equa partecipazione delle donne al mondo del lavoro farebbe alzare il PIL nazionale del 20%. Sempre secondo questi studi il costo sociale della violenza di genere ammonta a 17 miliardi di euro. Da questi dati - conclude - si deve ripartire in una alleanza tra uomini e donne superando ogni strumentalizzazione”.

La mattinata è proseguita con il saluto ai dipendenti ed alle dipendenti del Comune di Pisa.