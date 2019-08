Sventolano le bandiere delle 'Spiagge del Parco'

Le bandiere delle 'Spiagge del Parco' sventolano sui 30 chilometri di costa da Viareggio a Calambrone, a partire da Marina di Vecchiano dove sono state issate ieri, mercoledì 7 agosto, dal presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini e dal sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. Un logo per sottolineare la bellezza unica dell'ecosistema dunale che caratterizza il territorio del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ma che ricorda anche la delicatezza della natura e la necessità di continuare a promuovere azioni per salvaguardare l'ambiente e incentivare un turismo sostenibile e consapevole. Agli stabilimenti balneari, ai Comuni e alle associazioni di categoria sono stati consegnati, insieme alle bandiere, i kit che contengono il decalogo da seguire per rispettare la natura, i posacenere da spiaggia per non disperdere le cicche, un libro sul Parco per far conoscere a tutti la flora e la fauna che popolano il mare e la spiaggia. "Fondamentale è la collaborazione di tutti gli enti, le associazioni e gli stabilimenti balneari per mantenere e incrementare la qualità ambientale - spiega il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini - tra i temi principali il plastic free su cui stiamo lavorando insieme alla Regione Toscana e al Porto di Pisa primo porto plastic free d'Italia".

"È con immenso piacere che Marina di Vecchiano ha accolto il primo alzabandiera come 'spiaggia del Parco', essendo il litorale che in realtà è proprio il cuore del Parco e della riserva naturale, col suo paesaggio caratterizzato dalle dune e la sua forte e radicata vocazione ambientale" ha affermato il sindaco Massimiliano Angori. "Anche sul nostro litorale abbiamo avviato il percorso plastic free, a cominciare proprio da una sorta di protocollo di intesa sottoscritto nel mese di maggio scorso con l'Ente Parco presso la Sala Consiliare del nostro Comune. Ma non è tutto: Marina di Vecchiano è caratterizzata da una bellezza e da una tipicità selvagge, dove la natura la fa da padrona. In questo contesto è sempre più essenziale anche un'azione di controllo mirato di questa area per preservare la natura incontaminata e, contemporaneamente, la sicurezza dei frequentatori dell'arenile. Proprio nella mattinata di ieri, mercoledì 7 agosto, in un apposito Cosp presso la Prefettura di Pisa, è stato disposto un rafforzamento del controllo del nostro litorale, in vista anche delle festività del Ferragosto, a tutela di tutti i cittadini, come richiesto anche dalla nostra amministrazione comunale" ha aggiunto il primo cittadino.

Il decalogo: vivi la spiaggia e rispetta la natura

Teniamo la spiaggia pulita - Non abbandoniamo rifiuti, utilizziamo i cestini oppure buttiamo la nostra spazzatura nel bidone di casa, compresi i mozziconi di sigaretta

Plastic free - Non portiamo in spiaggia bottigliette usa e getta e stoviglie di plastica, usiamo materiali compostabili e borracce da riutilizzare. Gli stabilimenti balneari si devono attrezzare con distributori dell'acqua e senza plastica

Non calpestiamo le dune - Proteggiamo l'ecosistema utilizzando i sentieri segnati per arrivare alla spiaggia

Stendiamoci vicino al mare - Restiamo entro i 30 metri dalla battigia, evitiamo di stenderci nella delicata zona dunale

Conosciamo la spiaggia e il mare - Scopriamo quanti e quali organismi diversi popolano la nostra costa, magari aiutandoci con libri e guide

Rispettiamo la fauna - Non raccogliamo meduse, stelle marine o altri organismi

Rispettiamo la flora e la natura - Tronchi, alghe, foglie e altri materiali naturali vanno lasciati dove il mare li ha depositati, servono al mantenimento delle dune e quindi contrastano l'erosione

Protezioni solari pulite - Stiamo attenti ad utilizzare filtri di origine minerale, gli altri inquinano il mare

Evitiamo il rischio incendi - Non accendiamo falò sulla spiaggia o nelle vicinanze

Amici cani, stiamo con loro - Portiamoli dove è consentito e teniamo a disposizione guinzaglio e sacchetti igienici