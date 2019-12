Impianto sportivo del Cep: pubblicato il bando per l’affidamento temporaneo

E' stato pubblicato oggi, 17 dicembre, l’avviso pubblico per l’affidamento temporaneo in concessione del campo sportivo di calcio a 7 di via Pierin del Vaga, nel quartiere del Cep. L’amministrazione comunale, in attesa dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’area previsti nel corso dell’anno 2020, concede in forma temporanea l’impianto tramite procedura aperta di affidamento.

"Il campo sportivo del Cep - afferma l'assessore agli Impianti sportivi comunali, Raffaele Latrofa - è da tempo inutilizzato e oggetto di vandalismi e degrado quotidiano. Per questo abbiamo deciso di procedere in parallelo con due azioni: da una parte l’affidamento temporaneo a un gestore, da individuare tramite il bando, per garantire da subito l’utilizzo in maniera regolamentata e sicura; dall’altro pubblicare entro la fine dell’anno il bando dei lavori per l’intera riqualificazione del campo e degli spogliatoi. Il gestore temporaneo garantirà il servizio nel periodo dello svolgimento della gara dei lavori. Durante i lavori sarà pubblicato un nuovo bando per affidare la successiva gestione dell’infrastruttura sportiva a un soggetto da individuare mediante una procedura pubblica con una convenzione ventennale, al quale verranno consegnate le chiavi di un impianto sportivo completamente rinnovato".

Il bando

Sono ammesse a partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche che risultino affiliate alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva o discipline sportive associate. Chi si aggiudicherà il bando dovrà occuparsi della vigilanza dell’area oggetto di concessione, della manutenzione ordinaria dell’impianto e della pulizia del verde all’interno del perimetro della struttura, nonché al pagamento delle utenze che afferiscono all’impianto stesso tramite l’intestazione diretta delle utenze. I soggetti interessati devono far pervenire la loro domanda entro il termine delle ore 12,30 del 13 gennaio 2020, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, in Lungarno Galilei, 42. L’avviso e i moduli sono disponibili sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione Bandi di gara.