Tennis club a Barbaricina: pubblicato il bando per l'affidamento

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo 'Tennis Club', con sede in Piazzale dello Sport a Barbaricina. Si tratta di una struttura con cinque campi da tennis, di cui due scoperti e due coperti da pallone pressostatico, oltre a una Club House con bar-ristoro, spogliatoi e servizi, in un’area area complessiva di quasi 6000 metri quadrati.

Come partecipare

Possono partecipare alla gara le associazioni e società sportive dilettantistiche che risultano affiliate alle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate, che non abbiano debiti relativi a canoni di concessioni pregresse con il comune di Pisa. La durata della concessione è commisurata al periodo indicato in sede di offerta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l’ammortamento dell’investimento proposto, per un periodo comunque non superiore a 20 anni. L’affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo determinato nell’offerta economica definita in sede di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire entro il 31 gennaio 2020 alle 12.30, all’ufficio protocollo del comune di Pisa (Lungarno Galilei, 42), un plico chiuso contenente tre allegati: la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica. La modulistica e l’avviso sono reperibili sul sito del Comune di Pisa nella sezione 'Bandi e altri bandi'.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri di seguito indicati: progetto gestionale, piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie, investimenti, piano economico finanziario e offerta economica. La procedura di aggiudicazione avverrà il 3 febbraio 2020 alle ore 12.00 in seduta pubblica. Per informazioni e chiarimenti: ufficio sport (via Atleti Azzurri Pisani); Silvia Baldelli email: s.baldelli@comune.pisa.it, 050526809.

"Affidati i grandi impianti sportivi comunali"

"Con questo affidamento - commenta l'assessore alle infrastrutture sportive Raffaele Latrofa - si chiude il cerchio della gestione relativa ai quattro grandi impianti sportivi della città, che sono, oltre al tennis, l’Arena Garibaldi, il Palazzetto dello Sport, e la piscina comunale. Non solo per i grandi impianti, ma anche per tutte le altre strutture minori stiamo proseguendo alla pubblicazione dei bandi di affidamento per uscire progressivamente fuori dalla situazione che caratterizzava in passato l’affidamento delle strutture sportive comunali".

"Abbiamo inoltre in programma - prosegue Latrofa - di ripristinare tutta l’area del Piazzale dello Sport, con la riasfaltatura e la sistemazione dei parcheggi. Per quanto riguarda nello specifico l’area del Tennis Club, come previsto da bando, i futuri concessionari dovranno realizzare investimenti e migliorie alla struttura, vigilare sull’area, occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e della pulizia del verde all’interno del perimetro della struttura".