A.A.A. Cercasi ambasciatore per il gemellaggio Pisa-Angers

Come ogni anno dal 1982 viene scelto il/la rappresentante di Pisa ad Angers, città gemella, che lavorerà presso il Comune di Angers per il periodo 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019. Il compito consiste nello sviluppare i rapporti tra Pisa e Angers proseguendo con gli scambi già iniziati e avviando dei nuovi progetti tra le città. Infatti, oltre a facilitare lo scambio tra le Pubbliche Amministrazioni l’'ambasciatore' ha il compito di mettere in contatto entrambe le società civili (associazioni, scuole, imprese, cittadinanza …). Una parte dei suoi compiti è di tradurre documenti ufficiali e assicurare l’interpretariato durante incontri ufficiali. Poi partecipa all’accoglienza dei suoi compatrioti ed è coinvolto nella realizzazione di varie iniziative a scopo politico nell’ambito di una cooperazione territoriale.

L’ambasciatore/trice di Pisa verrà selezionato attraverso un esame-colloquio dove i candidati dovranno dimostrare la loro conoscenza della storia, del territorio e dell’economia di Pisa, delle manifestazioni storico-culturali e turistiche della città e il possesso di nozioni generali sull’ordinamento amministrativo del Comune di Pisa, sulle strutture ricettive alberghiere della città e della provincia nonché sugli impianti sportivi e per il tempo libero, sui collegamenti stradali-ferroviari- aeroportuali da e per Pisa e della lingua francese.

Per partecipare, i candidati devono avere la cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 30 anni, idoneità fisica, diploma di scuola superiore, una buona conoscenza della lingua francese, godimento dei diritti politici, e non essere destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 agosto 2018.

Tutte le informazioni sul bando, le modalità di presentazione delle candidature e le scadenze sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pisa.

Per qualsiasi informazione sull’esame colloquio o sul processo di candidatura potete contattare l’ambasciatore di Angers a Pisa tramite la sua pagina Facebook o tramite mail all'indirizzo seguente: angers@comune.pisa.it oppure al 050 910 550.

Facebook - Ambassadeur d’Angers à Pise : https://www.facebook.com/ ambassadeurangerspise/

La città di Angers

Angers, con i suoi 158.000 abitanti (280.000 nell'area metropolitana), è la diciassettesima città francese ed è situata nel cuore dell’Europa, a un’ora e mezza da Parigi e a meno di quattro ore da Bruxelles. Capoluogo del dipartimento 'Maine-et-Loire' e capitale storica dell’area angioina, la città appartiene alla regione 'Pays de la Loire'. Angers è un importante centro turistico lungo il percorso dei Castelli della Loira, al centro dell’omonima vallata che si fregia del riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità dall'UNESCO. Attraversata dal fiume 'la Maine', Angers è una città di colori: blu per l’ardesia, bianco per le sue case di tufo calcare e verde per i suoi numerosi giardini. La provincia di Angers è la prima in Francia per la floricoltura.