Ripresa post-Covid: 1,3 milioni di euro a fondo perduto per le imprese pisane

La Camera di Commercio di Pisa mette a disposizione delle imprese della provincia di qualsiasi settore 1,3 milioni di euro per supportare la ripartenza dopo dell’emergenza sanitaria Covid-19. Le risorse, a fondo perduto, sono destinate a supportare l’acquisto di beni e servizi, afferenti a quattro ambiti: tecnologie digitali hardware e software (dall’e-commerce allo smart working, alle tecnologie Industria 4.0); tecnologie e dispositivi per la sicurezza nella ripartenza; sviluppo competenze per l’utilizzo delle tecnologie e delle nuove procedure di sicurezza; sviluppo capacità di gestione dei rischi aziendali (in primis quello finanziario).

Le richieste di voucher potranno essere trasmesse a partire dal prossimo 22 giugno 2020 solo modalità telematica con firma digitale, attraverso lo sportello online 'Contributi alle imprese', all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. L’erogazione del voucher, dopo le necessarie verifiche, avverrà dopo la rendicontazione, che potrà anche accompagnare la domanda, se il progetto fosse già concluso. Il Voucher copre il 70% delle spese ammissibili fino a 7mila euro per impresa. La gestione operativa del bando è a cura della Fondazione ISI.

Il bando, la modulistica e le istruzioni operative per accedere al voucher saranno presentate online lunedì 8 giugno 2020 a partire dalle ore 15 in due modalità:

utilizzando la piattaforma Zoom, compilando un apposito modulo di iscrizione online presente sul sito della Camera di Commercio di Pisa e della Fondazione ISI; in diretta streaming, collegandosi sulla pagina Facebook della Fondazione ISI o della Camera di Commercio di Pisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "Con questo bando la Camera vuole dare un aiuto concreto alle imprese cercando di ripagare lo sforzo di chi non si è fermato e, anzi, vuole ripartire. In frangenti come quelli che stiamo attraversando, la fiducia diventa un ingrediente fondamentale ed è su questa che dobbiamo lavorare. Siamo infatti consapevoli che il nostro contributo, da solo, non può essere risolutivo, serve infatti l’impegno di tutti: istituzioni, imprese, associazioni di impresa e cittadini. Il nostro compito è quello di continuare a offrire assistenza e risorse alle aziende e, attraverso queste, infondere fiducia e agevolarle con azioni concrete e coordinate. Gli imprenditori, ne sono convinto, faranno la loro parte per far sì che la nostra economia possa ripartire".