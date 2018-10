Polizia Municipale: bando per un nuovo comandante

Il comune di Pisa ha avviato le procedure per l'assunzione di un nuovo comandante della Polizia Municipale. L'incarico, a tempo determinato pieno, avrà la durata di un anno e potrà poi essere eventulamente rinnovato fino al termine del mandato del sindaco Michele Conti. Il nuovo dirigente succederà a Michele Stefanelli, il cui incarico è in scadenza il prossimo 24 ottobre.

La nuova selezione è dovuta al fatto che l'incarico di Stefanelli, una volta giunto a scadenza, non può essere rinnovato "in quanto non è attiva alcuna graduatoria relativa alle selezione tramite la quale i due dirigenti sono stati assunti". L’amministrazione evidenzia quindi la "necessità di procedere all’assunzione a tempo determinato, previa selezione pubblica, di un Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia Municipale".

Alla selezione potrà partecipare comunque anche l'attuale comandante Stefanelli.