Comune: pubblicato il bando per il rinnovo del Consiglio cittadino per le pari opportunità

Pubblicato il bando per il rinnovo del Consiglio cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa. Il Consiglio promuove azioni positive in conformità degli articoli 3 e 51 della Costituzione in tutti gli ambiti politici, amministrativi ed economico-finanziari, in particolare promuove azioni positive nei confronti delle donne e rimuove gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti del genere femminile. Svolge, in un’ottica di genere, funzioni consultive, propositive e conoscitive, riguardo le tematiche di competenza di tutti gli organi di governo della città (Consiglio comunale, sindaco e Giunta). È composto da un massimo di 100 consigliere. Membri di diritto sono l'assessore con delega alle Pari Opportunità e il presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pisa (C.U.G.).

Possono presentare richiesta per partecipare al Consiglio cittadino:

- le assessore del Comune di Pisa;

- le elette del Consiglio comunale di Pisa;

- le/i presidenti o le/i rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità e dei CUG degli enti pubblici e privati;

- le componenti dei Consigli Territoriali di Partecipazione;

- le rappresentanti delle organizzazioni politiche, sindacali e sociali;

- le rappresentanti delle associazioni presenti e operanti sul territorio comunale e costituite da almeno due anni alla data di indizione del bando.

La domanda deve pervenire all’amministrazione entro e non oltre il 26 novembre tramite consegna diretta delle domande presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lungarno Galilei, 43 con ingresso da piazza XX Settembre (orario di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00); tramite spedizione per posta a mezzo raccomandata AR indirizzata al sindaco del Comune di Pisa, via degli Uffizi 1 – 56125 Pisa; per via telematica alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) dell’amministrazione comune.pisa@postacert.toscana. it con oggetto 'Domanda di partecipazione al Bando per il rinnovo del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità'.

Per informazioni, copia del regolamento, bando e modulo-domanda sono disponibili sul sito del Comune; tel. 050/910742; email pariopportunita@comune.pisa.it .