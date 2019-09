Disabili: contributi per la mobilità in Valdera e Alta Val di Cecina

C’è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi economici, concessi dalla Regione Toscana, per la mobilità delle persone con disabilità motoria permanente nei comuni della Valdera e della Alta Val di Cecina. I fondi, per un totale di 400mila euro, sono messi a disposizione come contributo alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, modifica degli strumenti di guida, per il trasporto delle persone con disabilità motoria, conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

Possono presentare la domanda le persone con disabilità motoria permanente, i genitori o componenti del nucleo familiare. Questi i requisiti necessari: essere residente in Toscana, non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti e avere un valore dell'indicatore Isee, riferito al nucleo familiare del beneficiario, non superiore a 36mila euro. I contributi, modulati in base all'Isee, verranno erogati in relazione alle spese sostenute, fino a un massimo del 48 per cento.

Il primo bando, aperto fino al 31 ottobre 2019, è rivolto a chi ha sostenuto le spese relative all'acquisto o modifiche all'autoveicolo o al conseguimento della patente nel corso del 2018, mentre per le spese sostenute nel 2019 si dovrà presentare domanda con il secondo bando attivo dal 15 gennaio al 15 aprile 2020. Il bando e la concessione dei contributi sono gestiti dal Centro Regionale per l'Accessibilità (Cra) a cui ci si può rivolgere per maggiori informazioni. Le domande saranno oggetto di un'apposita istruttoria che determinerà il contributo spettante. Entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando verranno redatte le graduatorie che dovranno essere poi approvate.

Per informazioni è possibile contattare i Punti Insieme presenti sul proprio territorio oppure direttamente il Centro Regionale per l'Accessibilità (via Livornese 277 50055 Lastra a Signa, Firenze) ai numeri: 055/8787279 335/6984984 dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13 oppure inviando una mail all'indirizzo: cra@regione.toscana.it. Il bando è consultabile e scaricabile sul portale per la disabilità Toscana Accessibile.

A chi rivolgersi

Nell’ambito territoriale della Valdera per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 0587-273626 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure ai Punto Insieme territoriali che osservano il seguente orario:

Punto Insieme Pontedera (Via Fleming, 1) Ricevimento Servizio Sociale

Lunedì e giovedì dalle 10 alle 11

Punto Insieme Bientina (Via Pacini, 92/A) Ricevimento Servizio Sociale

Giovedì dalle 9 alle 10

Punto Insieme Ponsacco (Via Rospicciano, 24) – Ricevimento Servizio Sociale

Martedì dalle 10 alle 11

Punto Insieme La Rosa Terricciola (Via Verdi, 32) – Ricevimento Servizio Sociale

Venerdì dalle 11 alle 12

Nell’ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai Punto Insieme territoriali che osservano il seguente orario:

Volterra (Presidio socio-sanitario, Borgo San Lazzero, 5) - Tel. n° 0588/91866

Martedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

Giovedì dalle 14 alle 16

Saline di Volterra (c/o: ambulatorio medico) – Tel n° 0588/44032

1° e 3° giovedì del mese dalle 11.15 alle 12.30

Ponteginori (c/o Presidio socio-sanitario via Guglielmo Marconi, 2) – Tel n° 0588/37491

Giovedì dalle 9 alle 11

Montecatini (c/o Ambulatorio ASL via Roma) – Tel n° 0588/30047

2° e 4° martedì del mese dalle 9 alle 10.30

Larderello (c/o Presidio socio-sanitario Via Leone XIII) – Tel n° 0588/91510

Martedì dalle 9 alle 11

Pomarance (c/o Presidio socio-sanitario Via Roma, 5) – Tel n° 0588/62450

Mercoledì dalle 9 alle 11

Castelnuovo V.C. (c/o RSA Casa di Ottavina)

Martedì dalle 11.30 alle 13.30