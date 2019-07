Bando contributi affitto 2019: c'è tempo fino al 12 luglio per presentare la domanda

L’Ufficio Politiche dalla Casa del Comune di Pisa comunica che è in pubblicazione il bando per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 e che gli interessati potranno presentare domanda per parteciparvi fino al 12 luglio prossimo. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

Gli interessati potranno trovare copia del bando e del modello di domanda sul sito internet del Comune; presso il front office dell'ufficio politiche della casa il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00; presso l' U.R.P. del Comune nell'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. I modelli di domanda saranno disponibili anche negli uffici decentrati di Marina di Pisa, del Cep, di Putignano, di San Giusto e di Don Bosco e nelle varie sedi dei Sindacati degli Inquilini.



Le domande, compilate unicamente sui moduli predisposti e scaricabili sul sito del Comune, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: