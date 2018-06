Unione Valdera, bando per il contributo affitto: via alle domande

A partire da oggi, giovedì 28 giugno, e fino al 28 luglio i cittadini residenti nei comuni dell'Unione Valdera potranno presentare, presso uno dei sette comuni aderenti (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), la domanda per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ovvero i contributi per l’affito.

La modulistica è scaricabile dal sito internet dell'Unione Valdera o dai siti internet dei singoli comuni dell'Unione Valdera. Potrà inoltre essere reperita presso l'Unione Valdera, presso gli uffici sociali o URP dei comuni e presso gli 'sportelli immigrati' localizzati a Buti, Capannoli, Pontedera e Casciana Terme Lari, frazione di Perignano. Non sono ammissibili le domande pervenute dopo il 28 luglio, non redatte sull'apposita modulistica e non firmate.

La domanda può essere presentata on line o tramite modulo cartaceo da presentare presso uno dei 7 comuni dell'Unione Valdera. La domanda on line potrà essere effettuata a partire dalla prossima settimana; sarà fornita una successiva, specifica comunicazione al riguardo sul sito dell’Unione, con indicazione del giorno esatto in cui la procedura diverrà attiva.

Tutti i requisiti per l'ammissione sono indicati nel bando pubblicato sul sito internet dell'Unione Valdera. Il valore ISE di accesso del nucleo familiare deve risultare inferiore a Euro 13.192,92 (con incidenza del canone sul reddito non inferiore al 14%) o inferiore a Euro 28.470,83 (con incidenza del canone sul reddito non inferiore al 24%). Nel primo caso i richiedenti verranno collocati in fascia A, nel secondo caso in fascia B, con graduatorie separate. L'importo del contributo verrà definita in fase successiva sulla base dell'entità del finanziamento regionale e comunale, del periodo di effettiva validità del contratto e del pagamento effettuato e documentato delle mensilità di affitto.