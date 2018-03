Bando di formazione per Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare

Sono aperte le iscrizioni per il conseguimento del titolo di Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare (OSSFC), anno formativo 2017/2018. Il bando per l'ammissione al corso è disponibile sul sito web dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. I posti sono 30, possono partecipare solo coloro che sono già in possesso dell'attestato OSS. Le domande scadono il 28 marzo 2018.