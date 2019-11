Pubblicato il bando per l'affidamento dell’impianto sportivo ex Alberone

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo ex Alberone con sede in via Sainati nel quartiere San Giusto. L’impianto è composto da due campi da calcio a 11, un campo di calcetto con fondo erboso e impianto di illuminazione costituito da due punti luce, un’area libera per allenamenti, fabbricati per servizi, spogliatoi conformi alla normativa CONI, un edificio in muratura ad uso bar o cucina e un edificio ad uso ristorante e magazzini attrezzi.

“Con la pubblicazione di questo bando stiamo rispettando in pieno il cronoprogramma che ci siamo posti - commenta l’assessore agli Impianti sportivi Raffaele Latrofa - che prevede la progressiva messa a gara tramite procedura ad evidenza pubblica di tutti gli impianti sportivi della città, dai maggiori, come Arena Garibaldi, Palazzetto dello Sport, Piscina comunale e Tennis Club, fino ai minori, come i molti impianti sportivi di quartiere, che stiamo gradualmente sistemando e affidando regolarmente alle società sportive. Nel caso dell’ex Alberone l’impianto è stato sanato e regolarizzato dal punto di vista edilizio ed urbanistico, e adesso, tramite l’affidamento, sarà riqualificato con investimenti e migliorie da parte della società sportiva che risulterà affidataria”.

Possono partecipare alla gara le associazioni e società sportive dilettantistiche che risultano affiliate alle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate, che non abbiano debiti relativi a canoni di concessioni pregresse con il Comune di Pisa. La durata della concessione è commisurata al periodo indicato in sede di offerta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l’ammortamento dell’investimento proposto, per un periodo comunque non superiore a 20 anni. L’affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo determinato nell’offerta economica definita in sede di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire entro il 27 gennaio 2020 alle 12.30, all’ufficio protocollo del Comune di Pisa (Lungarno Galilei, 42), un plico chiuso contenente tre allegati: la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica. La modulistica e l’avviso sono reperibili sul sito del Comune di Pisa.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri di seguito indicati: progetto gestionale, piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie, investimenti, piano economico finanziario e offerta economica.

La procedura di aggiudicazione avverrà il 29 gennaio 2020 in seduta pubblica.

Per informazioni e chiarimenti: ufficio sport (via Atleti Azzurri Pisani); Silvia Baldelli email: s.baldelli@comune.pisa.it, t. 050526809.