Diritto allo studio: il Dsu Toscana cerca immobili per case dello studente a Pisa

L'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario cerca immobili per realizzare a Pisa case dello studente. "L'iniziativa - comunica l'ente - nasce dall'esigenza di offrire una risposta alla crescente domanda di posti pubblici da parte degli universitari iscritti agli Atenei pisani in possesso dei requisiti economici e di merito che, pur risultando vincitori nell'apposito concorso bandito dall'Azienda, non riescono ad ottenere un alloggio nelle residenze universitarie".

Il Dsu Toscana ha quindi approvato un apposito avviso pubblico per valutare la disponibilità di proprietari in possesso di immobili, a Pisa o zone limitrofe, rispondenti ai requisiti tecnici richiesti allo scopo. Tali strutture dovranno essere arredati e gestiti dal proprietario o, per conto della proprietà, da idoneo soggetto gestore, che dovrà farsi direttamente carico delle utenze, mettere a disposizione ad esempio servizi di vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia spazi comuni. Fra i requisiti ci sono: avere un numero di posti letto non inferiore a 20, in camere ad uno o due posti; minimo 11 mq per la singola e minimo 16 mq per la doppia; almeno un bagno ogni 3 posti letto; connessione wi-fi.

Gli interessati dovranno formulare esclusivamente in forma scritta le proprie osservazioni e farle pervenire entro e non oltre ore 13 di lunedì 11 febbraio 2019 all'Azienda, come previsto dal bando.