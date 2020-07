La Fontina, bando per gli impianti sportivi: protesta la 'Nuova Periferia Polivalente'

Prolungamento temporaneo della concessione alla 'Nuova Periferia Polivalente' e bando per l'assegnazione della struttura sportiva. E' quello che ha deciso la Provincia di Pisa, proprietaria dell'area, con l'avvio della procedura per l'affidamento varato nei primi del mese di luglio.

Fissate le date: il termine per gli interessati di fare offerte è il 10 settembre 2020 alle ore 12, con l'apertura delle stesse fissata alle ore 9.30 del 15 settembre (sul sito provinciale la documentazione). L'ente conta di concludere in alcuni mesi, dato che nel frattempo ha stabilito il prolungamento fino al 31 dicembre 2020 della concessione all'attuale associazione 'Nuova Periferia Polivalente', o comunque "fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara". Gli attivisti da oltre un anno gestiscono in assegnazione diretta lo spazio, dopo averlo occupato da tempo ed aver realizzato varie sistemazioni.

Gli organizzatori del gruppo non ci stanno. "Abbiamo letto con sconcerto, rabbia e stupore il bando con cui la Provincia di Pisa intende procedere all’assegnazione degli impianti sportivi della Fontina. Un atto con cui si cerca, in maniera inequivocabile, di cancellare la Nuova Periferia Polivalente, l’esperienza di autogestione e di sport popolare che dura da più di otto anni; esperienza il cui valore la stessa Provincia ha dovuto riconoscere quando, due anni fa, ha assegnato legalmente la gestione degli impianti agli occupanti".

"Sono numerosi gli aspetti critici di questo bando, riportiamo i più evidenti - prosegue l'associazione - è scomparsa dal bando la questione della gratuità dell’accesso agli impianti, vi si fa solo un vago riferimento tra i criteri di punteggio; questo è l’aspetto più grave, poiché spinge verso la privatizzazione e la speculazione su di un’area che della gratuità ha fatto la sua bandiera. La partecipazione è preclusa alle associazioni culturali, noi saremo dunque esclusi; è un evidente paradosso impedire la partecipazione proprio al soggetto che negli ultimi due anni ha gestito l’area tramite assegnazione diretta". Secondo i criteri scritti nel bando, su 100 punti assegnabili ai concorrenti, 15 riguardano "Iniziative volte ad assicurare gratuitamente la fruibilità pubblica della struttura", mentre 20 pesano nell'ambito degli investimenti per migliorie da apportare alla struttura.

"Non possiamo che prendere atto che le tante belle parole spese dai nostri amministratori in questi anni, fra cui lo stesso presidente della Provincia Angori che è venuto a visitare i nostri progetti, erano solo chiacchiere al vento. L’obiettivo della Provincia e del Partito Democratico è mettere a profitto l’ennesimo bene pubblico; a costo di cancellare le esperienze culturali e sociali che vi sono nate, riscattando anni e anni di degrado e abbandono in cui versava l’area prima della nostra occupazione nel 2012. La Nuova Periferia Polivalente è l’unica area sportiva attrezzata completamente gratuita del nostro territorio; questa cosa la sanno bene le migliaia di persone che ogni mese l’attraversano e la frequentano, ma evidentemente sfugge ai nostri amministratori, intenzionati esclusivamente a fare cassa".

Parte quindi la mobilitazione: "Non aspetteremo con le mani in mano che amministratori incompetenti e speculatori di ogni sorta distruggano questa esperienza di aggregazione e sport popolare che abbiamo costruito collettivamente in questi anni. Chiediamo al presidente Angori e alla Provincia di riconoscere l’errore e fare un passo indietro, cancellando il bando. Chiediamo che si apra un tavolo con l’obiettivo di cambiare la destinazione d’uso dell’area, trasformandola realmente in un parco pubblico e salvandola così in maniera definitiva da ogni ipotesi di speculazione. Invitiamo tutte le associazioni, i gruppi informali e i singoli cittadini che in questi anni hanno attraversato gli spazi della Nuova Periferia Polivalente ad un’assemblea pubblica, mercoledì 15 luglio alle 18.30 presso la polisportiva, per discutere insieme del bando e organizzarci per le future mobilitazioni".