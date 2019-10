Bando 'Marenia d'Inverno': contributi per 25mila euro a chi promuove eventi 

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando 'Marenia d’Inverno', per l’assegnazione di contributi ad associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro con sede a Pisa o che vi svolgano le attività, che organizzano eventi di promozione turistica sul litorale nei mesi invernali nel periodo tra il 1 dicembre 2019 e il 1 maggio 2020.

La finalità del bando è quella di rafforzare la proposta turistica e di promozione estiva legata al cartellone 'Marenia - Non solo Mare', facendola proseguire anche nel periodo di bassa stagione turistica. Lo stanziamento complessivo dei contributi quest’anno ammonta a 25mila euro (20mila negli anni precedenti), suddivisi tra gli eventi proposti che risponderanno ai requisiti del bando.

"Vogliamo confermare la vocazione di tutto il nostro territorio a produrre eventi e appuntamenti di richiamo in tutto il periodo dell’anno, garantendo continuità all’offerta turistica del Comune di Pisa nel suo complesso, in città come sul litorale - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - con questo nuovo bando abbiamo deciso di aumentare il budget a disposizione proprio per garantire un cartellone di iniziative che abbracciando tutto il periodo invernale e primaverile possano essere attrattive per i turisti che scelgono di visitare Pisa e il suo territorio".

Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 15 ottobre e dovranno pervenire a mano o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, oppure tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it. Il bando ed i modelli di domanda sono scaricabili sul sito del Comune di Pisa nella sezione 'Bandi di gara - Altri bandi'. Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite mail all’indirizzo turismo@comune.pisa.it.