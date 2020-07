Bando periferie: "Confermato il finanziamento ministeriale"

Il Governo conferma il contributo di 18 milioni di euro sul bando periferie. Lo hanno reso noto il sindaco Michele Conti e l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa nel corso della conferenza stampa di presentazione della variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020-22. In seguito a un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del sindaco Michele Conti e dell’assessore Latrofa nel febbraio scorso, infatti, proprio in questi giorni è arrivata a Palazzo Gambacorti la conferma dell’intero contributo ministeriale.

"Nell'ottobre scorso evidenziammo come sul progetto 'Binario 14' fossero del tutto inesistenti 20 milioni di euro che, di fatto, mettevano a rischio l’intero progetto e l’accesso agli altri finanziamenti - hanno ricordato Conti e Latrofa - temevamo di venire esclusi dal bando. Invece, abbiamo fatto una proposta di rimodulazione del progetto per mantenere intatto l’intero finanziamento statale. La nostra proposta è stata accettata così come è stato definito un nuovo cronoprogramma».