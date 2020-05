Dalla Regione 5 milioni per nuovi alberi e ciclabili: "Bando aperto a 13 comuni della provincia"

La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 5 milioni di euro per finanziare una serie di progetti integrati con l'obiettivo di abbattere l'inquinamento. Ad annunciare il provvedimento, portato in giunta dall'assessore Federica Fratoni, è il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo che spiega come al bando "potranno partecipare la città di Pisa e altri 12 comuni del territorio: Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, San Miniato".

Il progetto è infatti destinato in totale a 63 Comuni, vale a dire quelli che hanno presentato negli ultimi cinque anni almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria. Il bando uscirà entro il mese di luglio e prevede contributi in conto capitale con un’intensità massima pari al 90% delle spese ammissibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Queste settimane di lockdown - afferma Mazzeo - e permanenza forzata in casa sono state un'occasione importante per poter ripensare complessivamente al futuro che vogliamo dare alle nostre città e alla nostra regione. E se c'è un punto fermo su cui vogliamo continuare a investire con forza, come e più di prima, è quello relativo alla sostenibilità ambientale. Proprio in questa direzione, dunque, va lo stanziamento di 5 milioni di euro, appena approvato dalla giunta regionale nell’ambito della strategia 'Toscana Carbon Neutral' che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050. Nel dettaglio, le risorse saranno destinate a un bando con il quale i Comuni potranno abbattere l’inquinamento grazie a progetti integrati: l’azione principale dovrà essere l’aumento di piante nelle aree urbane, ma ad accompagnarla ci potranno essere la realizzazione di piste ciclabili o di interventi che comunque contribuiscano a ridurre le emissioni in aria".