Accoglienza migranti: nuovo bando per individuare strutture idonee

La Prefettura di Pisa, su richiesta del Ministero dell'Interno, ha indetto una nuova procedura di gara per l'individuazione di strutture idonee ad accogliere cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Il bando è finalizzato all' individuazione di più operatori economici ai quali affidare il servizio di accoglienza dal 1 maggio al 31 dicembre 2018. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la loro offerta entro le ore 12 del 15 marzo all'ufficio protocollo della Prefettura - Piazza Mazzini 7 - 56127 Pisa.

Come spiega il viceprefetto, Valerio Massimo Romeo, nell'immediato non sono previsti nuovi arrivi sul territorio."Il nuovo bando - afferma Romeo - serve per ripristinare stabilmente le assegnazioni. Al momento i richedenti asilo sono 1400 ospitati in 114 luoghi che vengono gestiti dagli operatori a seguito di un gara d'appalto. Il contratto è però scaduto il 31 dicembre scorso. Da allora gli operatori gestiscono queste strutture in regime di proroga. Una situazione che durerà fino alla fine di aprile".

Il fabbisogno teorico stimato dal bando è di 1500 posti accoglienza. Cento in più rispetto alle presenze attuali. Si tratta però di una sorta di tutela nel caso che alla provincia di Pisa venissero assegnate da qui alla fine del 2018 ulteriori quote di migranti. "L'importo a base d'asta - si legge nel capitolato - è pari a 35 euro (Iva esclusa), rapportato ad un numero di posti presunto complessivo pari a 1.500 e moltiplicato per la durata presunta dell’appalto (245 giorni)". Complessivamente si parla di circa 12,9 milioni di euro.

Il gestore dovrà garantire ai richiedenti asilo tutta una serie di servizi, tra cui: la somministrazione di tre pasti al giorno, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, vestiario adeguato, prodotti per l'igiene personale e il trasporto per il raggiungimento della Questura, della Prefettura e delle strutture sanitarie indicate dal medico responsabile del centro. Dovrà inoltre garantire l'attività dei mediatori culturali per favorire l'integrazione dei richiedenti asilo.