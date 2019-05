Salute e lavoro: bando per far andare in palestra i dipendenti Aoup

L'Aoup fa parte del progetto della Regione Toscana 'Whp-Workplace health promotion', volto a favorire corretti stili di vita presso i propri dipendenti, in modo da combattere il rischio di patologie croniche degenerative. Il progetto ha ottenuto anche il riconoscimento della rete europea 'Enwhp-European network for workplace health promotion' come modello di buona pratica per la diffusione di una nuova cultura a sostegno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Pisa l’Aoup l’ha fatto proprio, in accordo con l’Azienda Usl Toscana nord-ovest, attraverso il gruppo aziendale Whp coordinato dall’Unità operativa di Medicina preventiva del lavoro in collaborazione con l’U.O. Marketing, progetti speciali e convenzioni attive, pubblicando un bando indirizzato a palestre, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche del territorio dell’area vasta nord-ovest, per far sì che rendano realizzabile, con proposte idonee ed agevolazioni, questo progetto di promozione del benessere psico-fisico dei propri dipendenti.

L’Aoup ha aderito al progetto Whp dal 2017, inizialmente promuovendo iniziative tese a favorire, fra i propri dipendenti, la cessazione dell’abitudine al fumo e al consumo di alcool. Dal 2018 l’attenzione si è spostata sulla corretta alimentazione e il benessere organizzativo e psico-sociale attraverso la promozione dell’attività fisico-motoria, con gli obiettivi non secondari di migliorare l’approccio individuale all’attività lavorativa riducendo anche la pressione psicologica, i tassi di assenteismo, l’incidenza di infortuni, malattie professionali e patologie croniche/degenerative (metaboliche, cardiovascolari, osteoarticolari), considerata la stragrande maggioranza di attività svolte al videoterminale da parte del settore amministrativo.

Oggi la lotta alla sedentarietà è un obiettivo di tutti i Paesi industrializzati e per l’Aoup, che impiega circa 5000 dipendenti con età media intorno ai 44,3 anni, promuovere l’attività fisico-motoria e in generale stili di vita sani anche fra i propri dipendenti è uno dei cardini su cui puntare per migliorare efficienza e performance aziendale in tutti i settori, essendo innanzitutto un ospedale la cui mission è curare la salute.

Le proposte di attività potranno provenire da tutto il bacino dell’area area vasta nord-ovest, essendo i dipendenti domiciliati in tutte le province comprese in questo territorio; dovranno essere il più possibile differenziate, per consentire anche a chi ha particolari patologie (previa valutazione di compatibilità clinica) o un’età avanzata, o nessuna esperienza precedente di sport o attività fisica in generale, di partecipare con piani particolareggiati che prevedano anche dei corsi di formazione; dovranno essere di facile accesso, per discipline diverse e con livelli di intensità e impegno graduabili. Infine, dovranno essere anche incentivanti dal punto di vista economico (costi ridotti o altri eventuali vantaggi da esaminare).

Le proposte saranno esaminate da una commissione appositamente costituita. Il progetto durerà due anni e non prevede costi aggiuntivi per l’Aoup. Per tutte le informazioni consultare il bando che è stato pubblicato sul sito aziendale. E’ stata creata anche una casella di posta elettronica: whp@ao-pisa.toscana.it.