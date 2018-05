Santa Croce sull'Arno, brutte frequentazioni nel bar: chiuso per 15 giorni

Chiuso per 15 giorni un bar in Piazza Fratelli Cervi, a Santa Croce Sull'Arno, perché il locale e le sue adiacenze sono stati "teatro di fatti delittuosi e luogo di aggregazione e ritrovo abituale per pregiudicati e tossicodipendenti".

Il provvedimento disposto dal Questore di Pisa Paolo Rossi è stato eseguito la sera di ieri, domenica 6 maggio, da parte dei Carabinieri di San Miniato, che ne cureranno anche l'osservanza. La misura si basa sull'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede azioni di questo tipo in senso cautelare e preventivo, al fine cioè sia di rimuovere situazioni che incidono negativamente sulla sicurezza dei cittadini che a scopo di sensibilizzazione verso il titolare del''esercizio, in modo da spingerlo a segnalare eventuali condotte illecite nella zona.

Lo scorso aprile presso il bar erano state arrestate tre persone da parte dei militari di San Miniato, che avevano rinvenuto e sequestrato residui di spaccio di droga ed una pistola rubata.