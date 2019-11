Muore a 49 anni la segretaria dell'Ordine degli Architetti di Pisa

Un grave lutto ha colpito l'Ordine degli Architetti di Pisa. La storica segretaria Barbara Bernicchi è morta giovedì sera, 31 ottobre, a soli 49 anni per un malore che l'ha colpita appena rientrata nella casa di Ripafratta (San Giuliano Terme) dove viveva insieme alla madre. La donna lamentava un forte mal di testa, poi la situazione è precipitata fino al decesso. Inutili infatti sono stati i tentativi di soccorso da parte del 118.

I funerali si svolgeranno lunedì 4 novembre alle ore 15 nella chiesa di San Bartolomeo a Ripafratta.



"Che cosa è che ci rende umani ? Qualcosa che non si può programmare...Come la scomparsa di una persona cara - scrive su Facebook la presidente dell'Ordine Patrizia Bongiovanni - una presenza discreta, gentile ma fondamentale per l’Ordine Architetti Pisa. Ovunque tu sia, sarai sempre tra noi come in questa foto. Ciao Barbara".