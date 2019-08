Barca in avaria al buio a largo di Tirrenia: salvate 4 persone

Salvataggio nella tarda serata di ieri, 27 agosto, per la Capitaneria di Porto di Livorno, che ha soccorso una barca a vela in difficoltà a largo di Tirrenia. Come racconta LivornoToday, a dare l'allarme sono stati i quattro naviganti a bordo del 13 metri con un razzo di segnalazione, visto da decine di persone che quindi hanno allertato il 1530.

La barca ha avuto un'avaria al motore. Gli occupanti del natante, per farsi rimorchiare nel porto di Bocca d'Arno, avevano prima chiesto aiuto ad un conoscente, che però a causa del buio non era riuscito a trovarli. Così è stata necessaria la richiesta d'aiuto straordinaria. "In cinque minuti - raccontano dalla capitaneria - abbiamo ricevuto decine di segnalazioni e per questo abbiamo inviato una motovedetta CP800 che ha immediatamente trovato l'imbarcazione in difficoltà". Gli operatori della capitaneria di porto, una volta giunti sul posto, hanno ricostruito la situazione e scortato 'Chiaro di Luna' in porto.