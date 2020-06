Annega per recuperare un cavallo finito nel lago

Dramma questa mattina, 11 giugno, a Migliarino, nel comune di Vecchiano, presso un maneggio in via Prata Vecchia. Nel tentativo di recuperare un cavallo che era scappato all’interno di un laghetto, alcuni dipendenti del centro ippico, con una piccola imbarcazione, sono intervenuti ed hanno recuperato il cavallo. Nell’operazione però il barchino si è rovesciato e uno degli occupanti non è più emerso in superficie. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con il nucleo sommozzatori da Livorno: dopo qualche ora di ricerche è stato ritrovato il corpo privo di vita della persona dispersa. Si tratta di un 27enne residente a Pisa. Il decesso è stato constatato dal medico del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Migliarino.

(Le ricerche nel laghetto)