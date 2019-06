Barche incagliate fra il Gombo e la foce del Serchio: 13 persone salvate

La Guardia Costiera di Livorno ha soccorso ieri, domenica 23 giugno, 4 imbarcazioni con a bordo in tutto 13 persone ed un cane, che si sono fatte sorprendere da un peggioramento improvviso delle condizioni meteomarine nel tratto di costa tra il Gombo e la foce del Fiume Serchio.

Un primo allarme è stato lanciato alle 13.40: al 1530 ha telefonato il condicente di un'imbarcazione di passaggio in zona, che ha segnalato la presenza di una barca a vela di 9 metri, con 2 persone a bordo ed un cane, incagliata a soli 100 metri dalla foce del Fiume Morto. Di lì a poco però la stessa unità segnalante, una barca a vela con 5 persone a bordo di cui un bambino, ha finito per insabbiarsi anche lei, nonostante l'invito della sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno di mantenersi a distanza di sicurezza.

E' partita così una motovedetta da Livorno e un gommone veloce da Marina di Pisa per i soccorsi. Durante il trasferimento dei mezzi è giunta un'ulteriore segnalazione, questa volta dalla Foce del fiume Serchio, dove un'imbarcazione a vela di 15 metri, con 2 persone a bordo, era rimasta incagliata sul basso fondale. A questo punto sono stati richiesti rinforzi alla Capitaneria di Porto di Viareggio, per l'intervento di una terza motovedetta.

Mentre erano in corso le operazioni di assistenza alle tre imbarcazioni incagliate, con le persone che venivano recupare anche con l'impiego di una zattera autogonfiabile, è arrivata la notizia di un quarto natante incagliato al Gombo. In questo caso si trattava di una barca a motore di 5 metri con 4 occupanti.

La lunga giornata di soccorso si è quindi chiusa alle ore 21. Nella mattinata di oggi, 24 giugno, sotto l'attenta supervisione della Guardia Costiera, le quattro imbarcazioni interessate sono state definitivamente disincagliate e hanno raggiunto in sicurezza i propri ormeggi. La Guardia Costiera raccomanda di adottare sempre la massima prudenza in mare, ed in particolare di consultare le pertinenti pubblicazioni nautiche o la strumentazione di bordo per la migliore conoscenza del paraggio dove si intende navigare o ormeggiarsi.