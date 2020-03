Vecchiano, più tranquillità per Filettole: ultimate le barriere antirumore lungo l'A11

Terminati i lavori per la realizzazione delle barriere antirumore sui tratti autostradali della A11 in località Filettole. “Nel corso degli anni le amministrazioni comunali vecchianesi si erano fatte portavoce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della messa a punto di questi lavori di risanamento acustico, volti a garantire un maggiore benessere per la nostra frazione filettolina. L’ultima richiesta in tal senso risale alla fine della scorsa estate, per accelerare gli interventi in essere: ad oggi il risultato è positivo poiché l’intervento è stato finalmente e completamente realizzato” commenta il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

Le operazioni sul territorio vecchianese hanno infatti riguardato, nello specifico, la frazione di Filettole che lambisce di fatto il tratto autostradale e, per questo, il Comune di Vecchiano ha preso parte direttamente alle varie Conferenze dei Servizi che si erano svolte a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Si tratta di interventi concordati grazie ad un'intesa Stato-Regione che, oltre al nostro territorio, hanno interessato i comuni di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Altopascio, Porcari, Capannori e Lucca - aggiunge il sindaco Angori - a Filettole nello specifico sono state realizzate delle barriere antirumore di tipo integrato interamente opaco, che non impattano con il paesaggio circostante, ma che piuttosto tutelano dalla rumorosità del traffico autostradale i cittadini filettolini che abitano in prossimità del tratto viario".

"Ringrazio la Società Autostrade per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana per il risultato ottenuto. Adesso è nostra intenzione monitorare l’efficacia effettiva dell’intervento realizzato, che era stato comunque progettato svariati anni addietro, al fine di garantirne la massima efficacia per la nostra cittadinanza. Ci faremo portavoce di tale verifica presso gli Enti competenti, ringraziandoli per la loro disponibilità a collaborare con la nostra istituzione" conclude il primo cittadino vecchianese.