Antincendio boschivo: intitolata a Alessandro Moni e Antonio Lorenzini la base di Marina

Si è tenuta questa mattina, sabato 29 settembre, l’intitolazione della Base Operativa Antincendio Boschivo di Marina di Pisa ad Antonio Lorenzini e Alessandro Moni, due figure importanti per l’antincendio boschivo e la protezione civile a Pisa, in Toscana e in tutta Italia. Entrambi se ne sono andati negli anni scorsi.

Antonio Lorenzini è stato il volontario che, con forza e determinazione, ha creato il gruppo di protezione civile e antincendio boschivo della Pubblica Assistenza di Pisa di cui è stato responsabile fino a qualche anno fa. Alessandro Moni è invece uno dei creatori dell’attuale sistema di protezione civile italiano, una figura che ha saputo collaborare con le istituzioni per trasferire l’esperienza del volontariato in un sistema organizzato e strutturato. Inoltre ha portato a Marina di Pisa il servizio di antincendio boschivo negli anni '90, dopo un grande incendio che colpì il litorale.

"Tutto questo - scrive in una nota la Pubblica Assistenza di Pisa - è stato possibile grazie alla competenza, alla passione e ai valori che queste due persone hanno trasmesso agli altri volontari, donando alla comunità un sistema che risponde con efficienza come si è potuto vedere anche in occasione del recente incendio sul Monte Serra. Questi valori e la passione è così viva che l’associazione ha sentito la necessità di intitolare a loro la Base per mantenere ancora più vivo il ricordo". Il presidente della Pubblica Assistenza di Pisa ha quindi ricordato come "da soli non possiamo fare tutto. L'impegno che chiediamo alle istituzioni è di sostenerci in queste attività dove purtroppo accanto a passione, solidarietà e gratuità della nostra opera servono anche mezzi ed attrezzature che da soli non possiamo garantire".

Alla manifestazione hanno partecipato numerose associazioni di volontariato della zona, dei Vigili del Fuoco, del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e rappresentanti delle istituzioni. A fine cerimonia è stata scoperta la targa di intitolazione della base, alla presenza dei familiari che hanno ringraziato donando a loro volta una cornice con la poesia 'L’importante è seminare' di Don Ottaviano Menato.