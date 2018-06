Viale D'annunzio: intitolata a Giancarlo Vierucci la base nautica dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di giovedì 28 giugno si è svolta sul viale D’Annunzio, a Pisa, la cerimonia di intitolazione della base nautica dei Vigili del Fuoco in memoria del caporeparto sommozzatore Giancarlo Vierucci, recentemente scomparso a seguito di una grave malattia. Alla cerimonia hanno preso parte oltre ai familiari il comandante di Pisa, Ugo D’Anna, e il personale dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco promotori dell’iniziativa.

"Giancarlo - spiegano dal comando - è stato uno dei promotori nella individuazione della base prima come scalo dei mezzi di soccorso, e successivamente alla realizzazione della base nautica come sede di riferimento per il soccorso sia fluviale in Arno che in mare. Da quest’anno la base nautica sarà gestita dal personale dell’associazione che permetterà il suo utilizzo anche per attività ricreative".

Ha partecipato alla cerimonia anche il personale del nucleo sommozzatori del comando di Livorno.