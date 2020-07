Misure anti-Covid, controlli nelle attività commerciali: scoperto bed & breakfast irregolare

Controlli da parte della Polizia di Pisa nei confronti delle attivita commerciali della zona per accertare it rispetto delle misure anti-Coronavirus. In particolare la divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, in base alle segnalazioni pervenute anche da associazioni di cittadini, ha controllato, tra gli altri, un bed & breakfast rilevando diverse violazioni.

Infatti oltre all'omessa comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza degli ospiti con soggiorno inferiore alle 24 ore gli agenti hanno contestato al titolare della struttura la violazione delle misure previste per contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare è stata accertata l'omessa informativa sulle misure di prevenzione e l'assenza di prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti, in varie postazioni della struttura. Ulteriori accertamenti saranno effettuati dai poliziotti in merito alla capacita ricettiva ed al numero dei posti letto