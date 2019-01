FOTONOTIZIA | La Befana in visita ai bambini del Santa Chiara

Come tutti gli anni puntuale stamani, domenica 6 gennaio, la Befana ha fatto visita ai bambini ospiti del reparto pediatrico del Santa Chiara, accompagnata dal medico di guardia, la professoressa Rita Consolini, e dalla coordinatrice infermieristica Laura Bonacchi. Come consuetudine, la simpatica vecchietta ha consegnato i regali ai bambini costretti a trascorrere in ospedale qualche giorno o anche soltanto alcune ore.

