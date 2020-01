Aoup: la Befana arriva in Pediatria

Come ogni anno ieri la Befana aziendale ha fatto visita ai piccoli ospiti della Pediatria universitaria e dell'Oncoematologia pediatrica all'Ospedale Santa Chiara. Una dipendente dell'Aoup, che tutti gli anni indossa le vesti della Befana per allietare la giornata del 6 gennaio per i piccoli degenti, ha fatto il giro dei reparti distribuendo i doni insieme allo staff sanitario con la Direzione medica di presidio.

Tante le iniziative di solidarietà per i bambini ricoverati durante queste festività natalizie, organizzate da vari enti e associazioni che hanno regalato un sorriso a chi è stato costretto, per motivi di salute, a trascorrerle in ospedale anzichè a casa.