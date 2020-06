Scrittrice pisana in erba in finale al concorso letterario 'Incipit Offresi'

Dopo 19 appuntamenti, dal vivo e in streaming, 7 mesi di selezioni per più di 100 scrittori, giovedì 2 luglio è in programma la finale di 'Incipit Offresi', la quinta edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori che si propone di promuovere gli autori esordienti e la lettura, attraverso una gara coinvolgente e divertente: i concorrenti devono presentare in 60 secondi la propria idea di libro o il suo incipit, appunto, con l’obiettivo di catturare l’attenzione della giuria tecnica e del pubblico. L'iniziativa parte da Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della casa editrice Archimedebooks di Settimo Torinese, della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

Sono rimasti 8 finalisti, che hanno superato le selezioni e vinto le semifinali. Fra loro c'è la concorrente più giovane, appena maggiorenne: Benedetta Cerù, da Pisa. Seguono poi Patrizio Cossa da Roma, Antonella Bobbio da Novara, Umberto Chiri da Pinerolo, Alessandro Bianchetta da Chivasso, Fulvia Niggi da Chieri, Monica Catalano e Antonio Argenio da Torino. A condurre la finale, giovedì 2 luglio al porticato del Museo Risorgimento Torino con Boosta, gli attori di B-Teatro e la partecipazione straordinaria di Mao.

I premi in palio per i vincitori di Incipit Offresi:

- Premio Eugenio Pintore del valore di mille euro per il primo classificato

- Premio Eugenio Pintore del valore di 500 euro per il secondo classificato

- Premio Italo Calvino: il Comitato organizzatore del Premio Calvino selezionerà un candidato tra i finalisti di Incipit Offresi per partecipare alle selezioni del premio assegnato ogni anno ad un manoscritto inedito

- Premio Indice dei Libri del Mese: abbonamento gratuito alla rivista 'Indice dei libri del mese' e pubblicazione dell’incipit sui canali della rivista

- Premio Golem: un contratto di pubblicazione senza alcun onere per l’autore a uno dei finalisti del concorso

- Premio Coop: premio in buoni spesa per un valore di 400 euro assegnato all’autore più giovane tra quelli arrivati in finale