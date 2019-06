Gioco del Ponte: benedetta la Bandiera della Magistratura di Santa Maria

Domenica 9 Giugno, si è celebrata nella splendida cornice della Chiesa di San Sisto in Cortevecchia, la Benedizione della Bandiera della Magistratura di Santa Maria. La cerimonia si è svolta alla conclusione della Celebrazione Eucaristica della Pentecoste, alla presenza del vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, del consigliere anziano Lorenzo Davini, dei rappresentanti del Comando di Parte, nelle persone del Generale Matteo Baldassari e del Consigliere Civile Giuseppe Lippi, Maria Teresa Rossi Benvenuti, del Magistrato di San Francesco e di tutta la squadra del Santa Maria. Il vessillo benedetto dal parroco di San Sisto, don Francesco Barsotti, accompagnerà la squadra durante il corteo e il combattimento del Gioco del Ponte il prossimo 29 giugno.

Si tratta dell’evento principale della Magistratura, in preparazione al Gioco. La stessa è impegnata in un percorso di maggior radicamento sul territorio attraverso varie iniziative, tra le quali il progetto 'Chiese Aperte' per valorizzare il patrimonio artistico nel quartiere e la collaborazione con i commercianti del quartiere, a cui è stato donato il calendario 2020 in stile pisano con i propri colori; dopo la nomina, avvenuta a Marzo del nuovo Magistrato Gianluca Fornari e della conferma del Capitano Stefano Martellucci.

Tra le prossime iniziative, sempre in preparazione al gioco, l’organizzazione di una serata conviviale in Piazza Sant’Omobono, nel cuore della Magistratura, e l’imbandieramento del quartiere con i colori bianco celesti.