Venerdì 8 per la Festa della Donna, sabato 9 e domenica 10 marzo, oltre 5 mila piazze italiane, si “colorano di rosa”, per ricordarci che ci sono donne che hanno bisogno che ciascuno di noi scelga una pianta di Gardenia o di Ortensia (con un contributo minimo di 15 euro l’una ) o entrambe: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla (SM), che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Bentornata Gardensia è la campagna di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dedicata alle donne con sclerosi multipla, nata per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne con SM. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l'impegno alla lotta alla sclerosi multipla.

A Pisa e provincia potete trovarci qui: PISA Corso Italia 08-09-10/03/2019 PISA Largo Ciro Menotti 08-09-10/03/2019 PISA Esselunga 09/03/2019 BIENTINA Piazza Vittorio Emanuele II (Parrocchia) 10/03/19 CALCINAIA Piazza Manin (Parrocchia) 10/03/19 CASCINA Centro dei Borghi 09/03/19 CAPANNOLI Chiesa Santissima Annunziata 09/03/19 CAPANNOLI Chiesa di San Bartolomeo 10/03/19 CASTELFRANCO DI SOTTO Piazza Bertoncini (Parrocchia) 10/03/19 MONTOPOLI (San Romano) Chiesa la Madonna 09/03/19 PECCIOLI Parrocchia 10/03/19 PERIGNANO Parrocchia 10/03/19 PONTEDERA (La Rotta) (Parrocchia) 08/03/19 PONTEDERA Via Rinaldo Piaggio 07/03/19 PONTEDERA Piazza Curtatone e Montanara 09-10/03/2019 PONTEDERA Ospedale Lotti 07/03/19 SANTA MARIA A MONTE Parrocchia 10/03/19 TERRICCIOLA (Soiana) Parrocchia 10/03/19 VECCHIANO Farmacia Botta 08/03/19