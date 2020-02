Bentornata Gardensia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo per la Festa della Donna, regala una gardenia o una ortensia o entrambe: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla (SM). Ci troverai sabato 7 e domenica 8 in Borgo Stretto, all'Ikea e in Corso Italia!! Per info e prenotazioni contatta aismpi@libero.it