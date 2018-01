Spazi dell'Università: biblioteca aperta il sabato pomeriggio e aula studio recuperata

Da sabato 20 gennaio la Biblioteca di Filosofia e Storia dell'Università di Pisa, situata a Palazzo Carità in via Pasquale Paoli 9, prolungherà il proprio orario di apertura. Tutti i sabati, infatti, la Biblioteca, finora aperta fino alle ore 13, proseguirà l'apertura al pubblico fino alle ore 20, con il servizio di prestito e consultazione.

Inoltre è stata riaperta, dopo i lavori di riqualificazione, l'aula studio posta al piano terra di Palazzo Curini-Galletti, in via Santa Maria 89, che è composta da due piccoli ambienti per complessivi 25 posti banco. Lo spazio, ripristinato dopo alcuni anni di chiusura e dopo ristrutturazione anche dei servizi igienici, fa parte di un edificio che ospita alcune aule dell'area umanistica e dei laboratori del Centro Linguistico d'Ateneo. La sala sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 19.